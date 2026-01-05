Fallo póstumo: Juzgado acredita acoso laboral a trabajadora de la salud, caso que inspiró la Ley Karin

El 2° Juzgado Civil de Chillán acogió la demanda de indemnización de perjuicios. Sin embargo, el Servicio de Salud de Ñuble afirmó que la sentencia no se encuentra ejecutoriada, ya que actualmente “existe un recurso de casación en la forma y de apelación subsidiaria en trámite”.

El pasado 5 de diciembre, el 2° Juzgado Civil de Chillán acogió la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por Claudia Salgado, hermana de Karin, quien se quitó la vida el 22 de noviembre de 2019 tras ser víctima de acoso laboral.

A partir de este caso surgió la denominada Ley Karin, cuyo objetivo es promover la prevención, incentivar la investigación y sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia en los espacios de trabajo.

En concreto, el tribunal condenó al Servicio de Salud de Ñuble al pago de $60 millones por concepto de daño moral.

En la sentencia, según publicó Radio Biobío, se estableció que la institución incumplió su deber de garantizar la seguridad de la trabajadora, al no adoptar medidas de protección, entre ellas la prohibición de relacionarse con la TENS involucrada, el cambio de funciones y la falta de acciones frente al progresivo deterioro de su salud mental.

“Aquí se acreditó la existencia de conductas sistemáticas y persistentes de hostigamiento”, consignó el documento.

Por su parte, el Servicio de Salud de Ñuble sostuvo, en declaraciones al citado medio, que “la sentencia a la que se hace referencia no se encuentra ejecutoriada, ya que actualmente existe un recurso de casación en la forma y de apelación subsidiaria en trámite”.

Asimismo, precisó que “en este momento, el proceso se encuentra a la espera de que el tribunal de primera instancia remita los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Chillán para su conocimiento”.