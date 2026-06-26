Fallece a los 73 años Paul Landon, emblemático conductor de Tierra Adentro

La tarde de este viernes se confirmó el fallecimiento de Paul Landon, histórico periodista y conductor del programa Tierra Adentro.

La noticia fue confirmada a Radio Biobío por Gonzalo Silva, conocido en el programa como “El Maestro Roscalata”, quien expresó que Paul Landon “fue un personaje increíble”.

“Paul comprendía la ruralidad desde adentro, no solamente desde el componente cultural, sino también desde todo el desarrollo que estaba ocurriendo en el mundo rural“, señaló.

Además, destacó el legado que dejó el periodista: “Nos dejó un tremendo legado porque nos educó, nos enseñó y nos dio una clase magistral“.

Tierra Adentro fue un histórico programa cultural de la televisión chilena. Se emitió originalmente por Televisión Nacional de Chile (TVN) entre 1991 y 2004. Posteriormente, estuvo cinco años en Canal 13 y cerró su ciclo en 2015 por Mega.

A lo largo de su historia, el programa recibió diversos reconocimientos por su aporte cultural, entre ellos premios TV Grama, APES y distinciones otorgadas por Conaf y Corfo.