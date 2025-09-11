FACh expulsa a cadete que compartió fotos íntimas de una oficial que fue su pareja

El sujeto presentó un recurso de protección, el cual fue finalmente rechazado por la Corte de Apelaciones de San Miguel.

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) expulsó a un cadete de la Escuela de Especialidades por filtrar fotos íntimas de una oficial con la que tuvo una relación sentimental.

Lo que se sabe del cadete expulsado por compartir fotos íntimas

El caso se remonta a septiembre de 2024, fecha en que el director de la Academia Politécnica Aeronáutica (APA) ordenó una investigación sumaria a propósito de la difusión de registros íntimos de una oficial expareja del cadete.

La investigación determinó que incurrió en una falta reglamentaria y administrativa al “no haber resguardado suficientemente el material audiovisual” de la mujer. Según la FACh, esto implica una vulneración al valor del honor, lo que derivó en la aplicación de la sanción disciplinaria más severa.

El Consejo de Instrucción y Disciplina de la Escuela de Aviación también tomó conocimiento del caso y planteó la medida de licenciamiento del servicio, es decir, su salida, tras lo cual el cadete decidió presentar un recurso de protección alegando una supuesta vulneración de sus garantías fundamentales al no permitirle el derecho a defensa.

También expuso que en diciembre de 2024 se realizó la ceremonia de egreso de oficiales, pero su ingreso a la planta institucional fue postergado, por lo que fue retirado de la unidad de formación y obligado a permanecer en una dependencia anexa, lo que dijo fue una vulneración a sus garantías constitucionales al exponerlo frente al resto.

Finalmente, sostuvo que sufrió un trastorno adaptativo, ansiedad muy elevada, sueño no reparador e hiperfagia a raíz de la situación, acusando además que se afectó su garantía constitucional debido a que se le privó del otorgamiento de su título profesional de oficial de la FACh pese a cumplir con todos los requisitos académicos y militares.

La FACh sostuvo que el cadete tuvo “conductas reprochables desde un punto de vista disciplinario y que se encuentran alejadas de los principios y valores que son exigibles a los cadetes de la Escuela de Aviación, entre ellos, el honor” y finalmente la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso del cadete y dejó a firme la expulsión.