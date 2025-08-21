FACh confirma hallazgo de avión militar en Morro Moreno siniestrado en 1977: También encontraron restos óseos

La identificación preliminar fue posible tras una operación terrestre y aérea liderada por personal de la Vª Brigada Aérea. Junto a las piezas de la aeronave, también se encontraron restos óseos humanos, los cuales fueron derivados al Instituto Médico Legal.

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) confirmó este jueves que los restos metálicos encontrados por un grupo de excursionistas en el sector de Morro Moreno, en la Región de Antofagasta, el pasado 9 de agosto, pertenecen a una aeronave militar siniestrada en 1977.

Se trata del avión Grumman HU-16 Albatross, un anfibio bimotor que se estrelló el 4 de septiembre de ese año en la cumbre del Cerro Moreno.

A través de un comunicado oficial, la institución informó que personal especializado de la Vª Brigada Aérea, tras un trabajo de inspección y recuperación en terreno, logró recuperar fragmentos de la aeronave que permitieron su identificación preliminar.

Las tareas se realizaron por vía terrestre y aérea, luego de que se alertara del hallazgo.

Junto a las piezas del avión, también fueron encontrados restos óseos humanos.

Por instrucción de la Fiscalía de Aviación de Antofagasta, estos fueron remitidos al Instituto Médico Legal (IML) para su análisis e intento de identificación.

Si bien ya se logró una primera asociación del material con el Grumman HU-16, la FACh aclaró que las pericias en terreno continúan, con el fin de confirmar el origen del resto de las piezas halladas en el lugar.

Un sector con antecedentes de accidentes aéreos

El sector de Morro Moreno ha sido escenario de múltiples accidentes aéreos entre las décadas de 1950 y 1980, lo que inicialmente dificultó establecer con claridad a qué hecho correspondían los restos reportados.

Entre las hipótesis previas al trabajo de identificación figuraba incluso la posibilidad de que pertenecieran a un B-26 Invader desaparecido en la misma zona.

La FACh aseguró que el operativo de rastreo y documentación en la zona se mantendrá durante los próximos días, abarcando todo el perímetro donde fueron detectadas las piezas.

La institución reiteró su compromiso con esclarecer los hechos y colaborar en la recuperación de la memoria histórica y operativa de la aviación nacional.