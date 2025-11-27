FACh abre sumario contra educadoras del jardín Angelitos Dorados por difusión no autorizada de imágenes de niños

La Fuerza Aérea de Chile informó que abrió una investigación sumaria administrativa y apartó de sus funciones al personal del recinto que actualmente se encuentra bajo investigación, tras una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Local de Antofagasta.

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) se refirió a la denuncia presentada por una apoderada, luego de que educadoras tomaran fotografías y videos de niños sin la autorización correspondiente.

En ese contexto, la institución informó que el martes 25 de noviembre tomó conocimiento de un hecho de carácter grave, relacionado con la “grabación y posterior difusión no autorizada de imágenes, a través de medios digitales, de menores que asisten al jardín infantil”.

Asimismo, detallaron que la Vª Brigada Aérea presentó una denuncia ante la Fiscalía Local de Antofagasta, instruyó una investigación sumaria administrativa y “estableció comunicación directa con las familias de los menores afectados, entregando apoyo integral y contención ante la situación expuesta”.

En paralelo, informaron que se apartó de sus funciones al personal del recinto involucrado y que, además, “se ordenó resguardar estrictamente la privacidad de los menores, a fin de evitar cualquier tipo de reproducción, almacenamiento y difusión del contenido, ya que la protección y el bienestar de la niñez son una prioridad absoluta”.

Finalmente, la institución subrayó que rechaza “cualquier conducta que vulnere los derechos de los niños”.

Antecedentes de la denuncia

Según los antecedentes entregados por la denunciante, tres parvularias del jardín infantil Angelitos Dorados, ubicado al interior de la Base Aérea de la FACh, en la Región de Antofagasta, le habrían advertido sobre los hechos que estaban ocurriendo en el recinto.

Posteriormente, la apoderada expuso el caso en TVN Antofagasta, donde señaló que algunas funcionarias habrían creado un grupo de WhatsApp para compartir stickers con imágenes de los niños, presuntamente con fines burlescos, además de emitir comentarios despectivos hacia los apoderados.

“A mí me llamó bastante la atención ver a mi hijo bailando sin la parte de abajo ni pañales, todo descubierto, mientras ellas se burlaban y se reían”, expresó.

Ante estas vulneraciones, y según lo informado por el citado medio, la denunciante acudió a la Policía de Investigaciones (PDI), específicamente a la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex), que quedó a cargo del procedimiento.

Defensoría de la Niñez oficiara a la Superintendencia de Educación

La directora (s) de la Unidad de Protección de la Defensoría de la Niñez, María Francisca Barro, señaló que se oficiará a la FACh para solicitar antecedentes sobre las medidas adoptadas:

“Vamos a oficiar a dicha institución a fin de que nos informen cuáles han sido todas las medidas que se han adoptado y, específicamente, poder despejar que aquellas funcionarias que participaron en este grave hecho estén desvinculadas o, al menos, separadas de sus funciones. Bajo ese contexto, también vamos a oficiar a la Superintendencia de Educación y vamos a despejar con el Ministerio Público que la investigación por estos hechos esté siguiendo su curso adecuado”.

De acuerdo con la denunciante, existen registros de conversaciones, burlas e imágenes desde agosto de este año. No obstante, advirtió que los hechos podrían haberse extendido por varios meses y que afectarían a más de 30 menores, entre niños y lactantes.