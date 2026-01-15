Exyerno de Julia Chuñil queda con arresto domiciliario nocturno

El exyerno fue formalizado en calidad de encubridor por el delito de homicidio calificado.

Este jueves, se realizó la audiencia de formalización de los cuatro imputados por la desaparición de la activista medioambiental, Julia Chuñil.

Se trata de sus hijos Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil, quienes fueron detenidos por supuesto parricidio. A ellos se suma el exyerno B.F.B.B.

En el caso del exyerno, el tribunal decretó la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, tras ser formalizado en calidad de encubridor por el delito de homicidio calificado.

Según la Fiscalía, su confesión fue relevante en la búsqueda del cuerpo de Chuñil, puesto que dio la presunta locación, y también porque habría detallado cómo ocurrió el crimen.

De acuerdo al testimonio, el 8 de noviembre, Chuñil sostuvo una discusión con sus hijos en su domicilio en Huichaco, luego de recriminarles que le robaban la pensión a un adulto mayor de 90 años al que ella defendía. La discusión escaló hasta que su hijo Javier la habría asfixiado, causándole la muerte.