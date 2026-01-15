País Julia Chuñil

Exyerno de Chuñil detalla estrangulamiento y ocultamiento del cuerpo en caso de parricidio de la dirigenta Mapuche

15.01.2026 / 14:58

El exyerno de Julia Chuñil declaró ante la Fiscalía que presenció el crimen y describió cómo los hermanos trasladaron el cuerpo sin vida.

Durante la audiencia de formalización por el parricidio de la dirigenta mapuche Julia Chuñil, el Ministerio Público reveló el testimonio clave de su exyerno, Belmar Flavio Bastías.

Según reportó La Tercera, el testigo declaró que presenció cómo Javier Troncoso, hijo de la víctima, comenzó a ahorcar con sus propias manos a la señora Julia hasta que esta cayó sin vida.

Posteriormente, vio a Javier y a su hermano, Pablo San Martín, tomar el cuerpo por brazos y piernas para trasladarlo hacia un punto que no logró identificar.

El relato del testigo presencial

Bastías, a quien la Fiscalía considera un encubridor, justificó su silencio inicial por miedo, señalando que Javier lo amenazó de muerte si hablaba. El testigo ahora colabora con la investigación.

La Fiscalía solicitó prisión preventiva para los tres hijos de Chuñil, mientras que el exyerno recibió arresto domiciliario nocturno por su cooperación con las autoridades.

