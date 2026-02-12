Extranjeros que prendieron fuego en Torres del Paine deberán pagar $1 millón en multa: No podrán volver a Chile por tres años

Los sujetos, de nacionalidad rusa, fueron atrapados luego de ocupar una cocinilla a gas en un sector en el que está estrictamente prohibido el uso de fuego.

El Juzgado de Garantía de Puerto Natales aprobó la suspensión condicional del procedimiento abierto en contra de tres turistas rusos, quienes fueron imputados por el Ministerio Público como autores del delito de uso indebido de fuego en un lugar expresamente prohibido.

Según lo señalado por fiscalía, el hecho ocurrió el martes pasado, al interior del Parque Nacional Torres del Paine.

De acuerdo a lo informado por el Poder Judicial, luego de la suspensión del procedimiento el tribunal impuso a los ciudadanos rusos el arraigo nacional hasta que cumplan con la obligación de pagar una multa individual de un millón de pesos cada uno.

A esto se suma que también quedaron sujetos a la prohibición de reingresar al país por el término de tres años.

La multa que deberán pagar tendrá que se depositada en la cuenta bancaria del Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza y será destinado a los voluntarios de Torres del Paine.

Según el ente persecutor, el 10 de febrero de 2026, los turistas rusos fueron sorprendidos por un guía de turismo tras utilizar una cocinilla a gas para calentar agua, en el sendero que une los campings “Italiano” con “Paine Grande”, sector en que está estrictamente prohibido el uso de fuego por lo que fueron detenidos por Carabineros, expulsados del parque y puestos a disposición de la fiscalía.