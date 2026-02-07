Extraditan a Colombia a “El Ñoño”, uno de los líderes de “Los Shottas”, por asesinato de su hija

Jhon Camilo Florez Moreno, conocido como “El Ñoño” fue detenido en Chile en septiembre de 2025 por estar vinculado a diversos delitos.

La Policía de Investigaciones (PDI) informó que este sábado se completó la extradición a Colombia del presunto líder de la banda criminal “Los Shottas“, Jhon Camilo Florez Moreno, también conocido bajo el alias “El Ñoño”.

Florez era buscado por la justicia colombiana por el homicidio de su hija de cuatro años el 2024, mientras que en Chile, fue detenido en Curicó en septiembre del 2025 por varios delitos.

Alex Varela, subcomisario de Interpol Santiago, señaló: “Se llevó a cabo la extradición de un ciudadano colombiano de 29 años, quien requerido por las autoridades judiciales colombianas por el delito de homicidio agravado en contra de su hija de 4 años”.

“Esta persona, es uno de los líderes de la organización criminal internacional Los Shottas, ubicada en Buenaventura, Colombia, que se dedican al tráfico ilícito de drogas, armas, contrabando, sicariato, entre otros”, añadió.

Asimismo, el subcomisario de Interpol Santiago especificó que el extraditado, tras quitarle la vida a su hija, huyó con destino a Chile e ingresó por un paso fronterizo no habilitado.