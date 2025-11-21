País pedro aguirre cerda

Informan extradición de imputado por triple homicidio en Pedro Aguirre Cerda en 2023: Una de las víctimas era una niña de 13 años

El sujeto, que fue detenido en Colombia, mantenía una orden de detención vigente por homicidio, porte ilegal de arma de fuego y lesiones graves.

Este viernes arribó a Chile tras ser extraditado el ciudadano colombiano Luis Herrera Pájaro, imputado como uno de los autores del triple homicidio registrado el 29 de diciembre de 2023 en Pedro Aguirre Cerda (Región Metropolitana).

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Carlos Marx con Eugenio Matte y costó la vida de una estudiante de 13 años y dos adultos de nacionalidad colombiana, mientras participaban en la grabación de un video musical.

En ese momento, se produjo un enfrentamiento entre bandas rivales que derivó en un intercambio de disparos en plena vía pública.

Además de las tres víctimas, la balacera dejó cuatro personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a recintos asistenciales.

Tras los hechos, el OS9 de Carabineros y el Ministerio Público comenzaron un trabajo investigativo, el cual permitió “reconstruir la dinámica criminal e identificar a los involucrados”, señaló la institución.

Así, las diligencias permitieron concluir que el ataque fue protagonizado por una agrupación de cinco sujetos, quienes escaparon de Chile por pasos no habilitados tan solo horas después de haber cometido los crímenes.

“Debido al carácter transfronterizo del grupo, se gestionó una Notificación Roja de Interpol con el fin de facilitar su ubicación internacional”, añadió Carabineros.

De esa manera, Herrera Pájaro fue detenido en abril de 2024 en Bucaramanga (Colombia), en un procedimiento desarrollado por la Policía Nacional de dicho país. El hombre mantenía una orden de detención vigente por homicidio, porte ilegal de arma de fuego y lesiones graves.

Tras realizar los trámites judiciales en Colombia, se concretó la extradición del sujeto esta semana, para permitir también su formalización en Chile.

