Se extiende hasta el 28 de febrero la búsqueda en el terreno de Julia Chuñil tras hallar anomalía en bodega

Fiscalía logró este viernes la extensión de las labores de búsqueda hasta el 28 de febrero en el terreno donde vivía Julia Chuñil, en Máfil, región de Los Ríos, en el marco de la investigación por su presunta muerte.

Inicialmente, las diligencias estaban programadas para concluir este sábado 31 de enero, pero la extensión permitirá a los equipos policiales continuar con el trabajo en el lugar.

El operativo se ha concentrado tanto en la vivienda de Chuñil como en una bodega con radier ubicada en el mismo terreno, recogió Meganoticias.

Durante esta jornada, personal de Carabineros comenzó a taladrar y romper el radier, donde se detectó una anomalía que será objeto de estudio.

Para apoyar la investigación, se incorporó un entomólogo, encargado de analizar los insectos presentes en la tierra, un procedimiento clave en casos de este tipo.

Mientras tanto, Fiscalía sigue realizando diligencias complementarias.

En relación con los familiares de la víctima, uno de sus hijos —señalado como presunto autor del crimen— permanece en prisión preventiva, mientras que los otros dos se encuentran bajo arresto domiciliario total.