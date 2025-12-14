Expresidenta Michelle Bachelet tras votar: “Lo importante es buscar acuerdos que vayan en beneficio de todas y todos”

La exmandataria llegó hasta el Complejo Educacional La Reina para ejercer su derecho a sufragio, tras lo cual dio un punto de prensa donde abordó temas como su candidatura a la ONU.

Este domingo, la expresidenta Michelle Bachelet llegó hasta el Complejo Educacional La Reina para ejercer su voto en el marco de la segunda vuelta presidencial 2025.

Tras sufragar, la exmandataria dio un punto de prensa en el que fue consultada sobre lo que espera de la izquierda tras las elecciones, independiente del resultado. “Lo importante, cuando uno construye una democracia, sea que esté en el gobierno o fuera del gobierno, es que uno lo haga con convicciones sobre las cosas que cree que son fundamentales para las chilenas y los chilenos, que lo haga con diálogo y de manera seria y responsable“.

“Espero que este clima de tensión y polarización que existe pueda pasar a ser un periodo donde todas las fuerzas políticas miren cuáles son los desafíos de nuestro país y se puedan poner de acuerdo en los temas en que podamos ponernos de acuerdo, y también ponerse de acuerdo en cómo tratamos los desacuerdos, porque creo que en la democracia de eso se trata (…), pero lo importante es buscar acuerdos que vayan en beneficio de todas y todos“, agregó.

Sobre si pedirá una reunión con José Antonio Kast de resultar electo, sostuvo que “él la otra vez mandó un mensaje, por la prensa me parece, que quería tomarse un cafecito conmigo. Por supuesto, la primera cosa es que quien salga electo hoy día… uno no es presidente de ejercicio, pero igualmente uno siempre llama a quien es electo para felicitarlo, y probablemente ahí, o en otro momento, serán las condiciones para conversar con quien sea electo“.

Candidatura a la ONU

La expresidenta también fue consultada sobre si su campaña a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) podría verse afectada en caso de cambiar el signo político del gobierno: “A mí no me corresponde decidir cuál va a ser la política exterior de un presidente o presidenta electa“, partió señalando.

“Ahora, la verdad es que yo tengo mis principios y yo no me vendo, no me vendo, es decir, yo tengo mis principios, nadie duda de por quién yo podría votar y creo que hay gente que pensaba que yo no iba a hacer nada porque tenía que cuidar mi votación (…) y si yo llego a Naciones Unidas va a ser con lo mismo, alineada a los principios de la carta a Naciones Unidas, y además no siendo temerosa de las presiones de nadie“, agregó.

“Yo soy consecuente conmigo misma, pero de verdad que una candidatura a Secretaría General de Naciones Unidas es una candidatura de Estado, no es una candidatura de un color político u otro color político, y por lo tanto, creo que más allá de lo que decida un futuro gobierno, lo que la gente puede saber es que puede confiar en una persona que hace lo que cree que debe hacer”, agregó quien fuera jefa de Estado entre 2006-2010 y 2014-2018.