Expresidenta de la CUT y dirigente del PC: Ex asesora del hogar de Bárbara Figueroa denunció no pago de cotizaciones

Una grave denuncia se dio a conocer esta jornada ligada a la expresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y actual dirigente del Partido Comunista, Bárbara Figueroa.

En concreto, una exasesora del hogar ingresó una denuncia en su contra ante la Inspección del Trabajo acusando el no pago de cotizaciones previsionales.

La denunciante, según consignó El Mostrador, comenzó a trabajar con la familia de la dirigente comunista en marzo de 2022, donde solo le pagaron 10 meses de cotizaciones. Y el hecho más grave fue que un día acudió al domicilio de la exdirigenta de los trabajadores en Peñalolén y ella ya no vivía ahí.

Al respecto, Figueroa se limitó a contestar que desconocía la situación. “Yo desconozco plenamente el tema. No conozco la situación, pero aquí, evidentemente, los trabajadores lo primero que uno no puede hacer es negarles el derecho a que hagan una denuncia”.

“Eso, de ser así, yo insisto, no tengo ningún antecedente del tema, pero de ocurrir, yo no era quien llevó esas materias, pero de ocurrir acá tendrá que hacerse el procedimiento que corresponde. Y la denuncia… es legítimo, todos los trabajadores tienen derecho a hacer las denuncias como corresponde, en eso no hay asuntos de duda”, cerró la comunista.