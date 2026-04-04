Tras Semana Santa: Estos son los próximos feriados y fin de semanas largos de este 2026

El 1 de mayo, Día del Trabajador, caerá viernes y será un feriado irrenunciable, garantizando un fin de semana largo. Más adelante, el calendario contempla otros días festivos que permiten organizar viajes o escapadas.

En medio de la Semana Santa, los chilenos se encuentran este sábado disfrutando del primer fin de semana largo de 2026, teniendo en cuenta el carácter irrenunciable de la jornada de ayer por ser Viernes Santo.

Pero el calendario sigue ofreciendo oportunidades para planificar escapadas o días libres.

El próximo feriado será el 1 de mayo, Día del Trabajador, que este año cae viernes y será irrenunciable, lo que garantiza un fin de semana largo seguro.

Más adelante, el 21 de mayo, jueves, se conmemoran las Glorias Navales, ideal para quienes busquen un puente laboral. Junio también tendrá su propio fin de semana largo: el lunes 29 se celebra San Pedro y San Pablo, ofreciendo un tercer descanso extendido para los trabajadores.

A continuación te dejamos los feriados y fin de semanas largos que restan este 2026: