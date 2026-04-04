Tras Semana Santa: Estos son los próximos feriados y fin de semanas largos de este 2026
Por CNN Chile
04.04.2026 / 15:48
El 1 de mayo, Día del Trabajador, caerá viernes y será un feriado irrenunciable, garantizando un fin de semana largo. Más adelante, el calendario contempla otros días festivos que permiten organizar viajes o escapadas.
En medio de la Semana Santa, los chilenos se encuentran este sábado disfrutando del primer fin de semana largo de 2026, teniendo en cuenta el carácter irrenunciable de la jornada de ayer por ser Viernes Santo.
Pero el calendario sigue ofreciendo oportunidades para planificar escapadas o días libres.
El próximo feriado será el 1 de mayo, Día del Trabajador, que este año cae viernes y será irrenunciable, lo que garantiza un fin de semana largo seguro.
Más adelante, el 21 de mayo, jueves, se conmemoran las Glorias Navales, ideal para quienes busquen un puente laboral. Junio también tendrá su propio fin de semana largo: el lunes 29 se celebra San Pedro y San Pablo, ofreciendo un tercer descanso extendido para los trabajadores.
A continuación te dejamos los feriados y fin de semanas largos que restan este 2026:
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador (fin de semana largo, irrenunciable)
- Jueves 21 de mayo: Glorias Navales
- Domingo 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas
- Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo (fin de semana largo)
- Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen
- Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
- Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable, fin de semana largo)
- Sábado 19 de septiembre: Glorias del Ejército (irrenunciable)
- Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos (fin de semana largo)
- Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable, fin de semana largo)