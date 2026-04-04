“Quedan 48 horas para que se desate el infierno”: Donald Trump reitera ultimátum a Irán para acabar con bloqueo en estrecho de Ormuz

En el día 36 del conflicto armado en Medio Oriente, la Casa Blanca comenzó a endurecer su tono contra Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial y cuya situación ha provocado alzas históricas en su valor.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán que quedan solo 48 horas para que se cumpla el plazo que fijó para concretar un acuerdo entre ambos países o reabrir el tránsito en el estrecho de Ormuz.

A través de Truth Social, Trump volvió a adoptar un tono más confrontacional contra Teherán y amenazó con desatar el “infierno” en territorio iraní si no se logra un acuerdo.

“¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? Se acaba el tiempo: quedan 48 horas para que se desate el infierno sobre ellos. ¡Gloria a Dios!”, publicó.

La advertencia se produce luego de que la República Islámica confirmara que derribó dos aviones de combate de Estados Unidos durante el viernes 3 de abril y ofreciera una recompensa por uno de los pilotos que sigue desaparecido en el sur del país; sus otros dos compañeros ya fueron rescatados por el gobierno estadounidense.

Pese al hecho, Donald Trump negó que lo anterior fuera a afectar las negociaciones con Teherán: “No, en absoluto. No, es la guerra. Estamos en guerra”, declaró a NBC News, según consignó EFE.

Lee también: “Caída de avión de combate estadounidense: Irán anuncia recompensa para quien capture a “piloto o pilotos enemigos”“

Días antes, el mandatario aseguró que Irán solicitó un “alto al fuego” del conflicto armado, hecho que las autoridades iraníes desmintieron.

Desde entonces, las conversaciones entre ambos países no han registrado avances y, en cadena nacional, el empresario anunció que Estados Unidos “atacará con todas sus fuerzas” a Irán durante las próximas dos o tres semanas.