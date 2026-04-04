Peajes a luca, descuentos a camiones y controles: Gobierno detalla medidas por regreso de vehículos a Santiago tras Semana Santa

Carabineros también anunció que reforzará la fiscalización en las principales rutas de acceso a la capital, con controles sobre velocidad, conducción temeraria y otras infracciones, mientras se despliega un amplio operativo con grúas, móviles y ambulancias.

Santiago se alista para recibir a cerca de 180 mil vehículos este domingo, tras el fin de semana largo de Semana Santa, con medidas especiales en las principales rutas de acceso a la capital.

El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, detalló que se implementará un peaje a luca para vehículos livianos, una rebaja del 50% para camiones de dos o más ejes durante la madrugada y restricciones de tránsito para camiones durante la tarde.

“Hasta las 10 horas de hoy sábado ya han salido casi 300 mil vehículos de Santiago por distintas rutas. Las medidas de contingencia funcionaron según lo planificado, y mañana repetiremos estas acciones para incentivar la planificación del viaje”, afirmó Arrau.

El secretario de Estado llamó a los conductores a anticipar su retorno y planificar sus desplazamientos, recomendando preferentemente viajar antes del mediodía para evitar el peak de congestión, que se espera desde las 17 horas.

Según informó el prefecto de Tránsito de Carabineros, Carlos Cortés, durante el fin de semana largo se han realizado cerca de 35.000 controles vehiculares, detectando desde infracciones menores hasta casos graves de conducción temeraria y exceso de velocidad.1

“Carabineros estará desplegado en todas las rutas del país fiscalizando cualquier acción que ponga en riesgo a las personas”, agregó.

En detalle, las medidas para el regreso a Santiago incluyen:

Peaje a luca para vehículos livianos entre las 07:00 y las 12:00 horas en la Ruta 68 (Peajes Lo Prado y Zapata, hacia Santiago), Ruta 5 Norte (Peaje Las Vegas) y Ruta 5 Sur (Peaje Angostura, ambos sentidos).

Rebaja del 50% en peajes para camiones de dos o más ejes desde las 00:00 a las 07:00 horas en la Ruta 5 Norte y Ruta 68, en dirección a Santiago.

Restricciones de tránsito para camiones entre las 12:00 y 19:00 horas en la Ruta 5 Norte (Lo Pinto–Llay Llay) y Ruta 68 (Vespucio–Algarrobo), también hacia Santiago.

Para reforzar la seguridad y asistencia en carretera, el Ministerio de Obras Públicas y las concesionarias mantendrán desplegados 1.000 funcionarios, 51 grúas, 40 móviles y 19 ambulancias en distintos puntos de las rutas del país.