Lo Barnechea: Revelan detalles del hallazgo del cuerpo de un hombre en embalse de Aguas Andinas

El cuerpo del hombre, de 44 años, fue encontrado en el tranque por un dron de la Municipalidad de Lo Barnechea, y los peritajes determinaron que la causa de muerte fue asfixia por sumersión.

Este sábado se confirmó el hallazgo del cuerpo del hombre que desapareció durante la tarde del viernes 3 de abril en un tranque de la empresa Aguas Andinas, ubicado en la comuna de Lo Barnechea.

La Policía de Investigaciones (PDI) informó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión y detalló que la víctima presentaba una alta ingesta de alcohol, antecedente que coincide con el testimonio del compañero que alertó a las autoridades sobre su desaparición.

El teniente Christopher San Martín, de la 53° Comisaría de Lo Barnechea, señaló que el cuerpo corresponde a un hombre “que prestaba servicios como cuidador en una de las constructoras colindantes con el humedal de Aguas Andinas”.

Los detalles detrás del hallazgo

El comisario Jorge Cádiz, de la Brigada de Homicidios Metropolitana, precisó que la víctima, de 44 años, “no presentaba lesiones atribuibles a terceras personas”, por lo que se estableció como causa probable de muerte una asfixia por sumersión.

Según la declaración del acompañante ante Carabineros, ambos consumieron alcohol antes de ingresar al recinto privado para bañarse en el humedal, el cual no está habilitado para ese uso.

El funcionario policial explicó que ambos accedieron al embalse “por medio de unas escaleras que utilizaron para traspasar el cerco que delimitaba tanto la constructora como el terreno de Aguas Andinas y, tras haber cruzado dicho cerco, ingresaron a pocos metros al tranque”.

De acuerdo con ese mismo testimonio, ambos ingresaron al agua “con la finalidad de capear el calor reinante en la zona”, momento en que uno de ellos perdió de vista a su compañero, explicó Cádiz.

Fue cerca de las 16:00 horas cuando el acompañante advirtió que el hombre no volvió a salir a la superficie, por lo que llamó a Bomberos para alertar sobre su desaparición.