¿Cómo protegerte del humo tras la explosión en Renca? Seremi de Salud entrega recomendaciones para resguardo del incendio

Por Michel Nahas Miranda

19.02.2026 / 09:42

La Seremi de Salud entregó medidas de autocuidado para evitar efectos respiratorios tras la explosión en un recinto industrial, incluyendo permanecer en interiores, cerrar puertas y ventanas y proteger a los grupos de riesgo.

Una fuerte explosión seguida de incendio afectó la mañana de este jueves 19 de febrero a un recinto industrial ubicado en el eje Ruta 5 con General Velásquez, en el límite de Renca y Quilicura.

El siniestro que generó una columna de humo visible desde distintos puntos de Santiago y ya cuenta con reportes de personas lesionadas.

Ante la presencia de humo, las autoridades sanitarias han insistido en medidas de autocuidado para reducir la exposición, especialmente en grupos de riesgo, y en seguir instrucciones oficiales en caso de cambios en la emergencia.

Recomendaciones clave para reducir la exposición al humo

  • Evita actividad física al aire libre y prioriza permanecer en espacios cerrados.
  • Cierra puertas y ventanas para disminuir el ingreso de humo al hogar.
  • Protege nariz y boca si hay alta concentración: usa pañuelo húmedo o mascarilla.
  • Atención especial a grupos de riesgo: embarazadas, niños, adultos mayores, personas con asma/EPOC u otras enfermedades respiratorias o cardíacas.
  • Sigue instrucciones de evacuación si la autoridad lo determina y evita exponerte a zonas con humo denso.

Cuándo consultar

El Ministerio de Salud advierte que la inhalación de humo puede afectar con mayor fuerza a personas vulnerables y que algunos efectos pueden aparecer horas después. Si hay dificultad para respirar, opresión en el pecho, tos persistente, mareos, irritación intensa o agravamiento de una condición previa, corresponde buscar orientación médica.

