¿Cómo protegerte del humo tras la explosión en Renca? Seremi de Salud entrega recomendaciones para resguardo del incendio

La Seremi de Salud entregó medidas de autocuidado para evitar efectos respiratorios tras la explosión en un recinto industrial, incluyendo permanecer en interiores, cerrar puertas y ventanas y proteger a los grupos de riesgo.

Una fuerte explosión seguida de incendio afectó la mañana de este jueves 19 de febrero a un recinto industrial ubicado en el eje Ruta 5 con General Velásquez, en el límite de Renca y Quilicura.

El siniestro que generó una columna de humo visible desde distintos puntos de Santiago y ya cuenta con reportes de personas lesionadas.

Ante la presencia de humo, las autoridades sanitarias han insistido en medidas de autocuidado para reducir la exposición, especialmente en grupos de riesgo, y en seguir instrucciones oficiales en caso de cambios en la emergencia.

Recomendaciones clave para reducir la exposición al humo

Evita actividad física al aire libre y prioriza permanecer en espacios cerrados.

Cierra puertas y ventanas para disminuir el ingreso de humo al hogar.

Protege nariz y boca si hay alta concentración: usa pañuelo húmedo o mascarilla.

Atención especial a grupos de riesgo: embarazadas, niños, adultos mayores, personas con asma/EPOC u otras enfermedades respiratorias o cardíacas.

Sigue instrucciones de evacuación si la autoridad lo determina y evita exponerte a zonas con humo denso.

Cuándo consultar

El Ministerio de Salud advierte que la inhalación de humo puede afectar con mayor fuerza a personas vulnerables y que algunos efectos pueden aparecer horas después. Si hay dificultad para respirar, opresión en el pecho, tos persistente, mareos, irritación intensa o agravamiento de una condición previa, corresponde buscar orientación médica.