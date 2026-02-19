Explosión en Renca: Carabineros inicia pericias y Bomberos anuncia que emergencia está contenida tras 10 horas de trabajo

El general de Carabineros Víctor Vielma aseguró que por ahora el SIAT no descarta que la causa del accidente haya sido el exceso de velocidad con la que circulaba el camión por la ruta.

Este jueves, un camión que transportaba gas se vio involucrado en una explosión luego de que perdiera el control e impactara contra las barreras de contención de la Ruta 5 con General Velásquez, en la comuna de Renca, causando daños a siete automóviles y provocando la muerte de cinco personas.

Tras 10 horas de trabajo atendiendo la emergencia, Bomberos adelantó que la emergencia ya está contenida y Carabineros anunció que iniciará las pericias relativas a la indagatoria del hecho.

“Hace pocos minutos Bomberos nos notificó que es un sitio del suceso relativamente seguro para que puedan entrar nuestros equipos especializados, investigativos, como la SIAT, Labocar, Departamento OS-9 y el Departamento SEVB, con la finalidad de trabajar en la dinámica de cómo ocurrió este accidente”, sostuvo el general Víctor Vielma, según recogió T13.

Además, el Cuerpo de Bomberos de Santiago informó que los trabajos, que desplegó hasta 14 compañías en la zona para tratar de combatir el fuego, se extenderán hasta mañana.

“Logramos contener toda la emergencia. En este minuto estamos trabajando solamente en puntos calientes del segundo camión, que iba cargado con materiales combustibles”, indicó el tercer comandante de la compañía, Sergio Yévenes.

Yévenes también aseguró: “Estamos muy próximos a que la totalidad de los bomberos se retire del lugar y podamos entregar el sitio del suceso a Carabineros”.

Posibles hipótesis investigativas

Por su parte, el general Vielma indicó que por ahora el SIAT de Carabineros no descarta que la causa del accidente hay sido el exceso de velocidad con la que circulaba el camión por la ruta.

Aunque precisó que todas las hipótesis serán verificadas científicamente a través de las diligencias policiales.

“Están levantando las evidencias en el sitio del suceso, las frenadas, los arrastres, la zona de impacto. Las cámaras previas al accidente. Todo esto por instrucción del Ministerio Público”, detalló la autoridad.

Habilitación del tránsito en la zona

En tanto, informó que Gasco enviará una empresa para levantar y trasladar el camión accidentado para dejarlo a disposición de una unidad policial para ser periciado.

Por lo que todavía no se conoce el horario exacto en el que se habilitará el tránsito en la ruta.

“La concesionaria va a constituirse en el lugar para verificar las condiciones o el grado de afectación con que resultó la carpeta asfáltica donde estuvo concentrado el foco”, puntualizó.