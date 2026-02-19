Al menos tres muertos por violenta explosión en General Velásquez, según balance preliminar de Bomberos

Del mismo modo, la institución señaló que habría al menos 22 personas lesionadas, las que fueron trasladadas a distintos centros asistenciales de Santiago.

Durante la mañana de este jueves se produjo una explosión y posterior incendio en la comuna de Renca, cerca de la intersección de General Velásquez con la Ruta 5.

Según lo informado por Senapred, se reportó una “explosión de un camión que transportaba gas, el que se propagó a estacionamiento de la empresa Harpig, ubicada en calle Los Atacameños, comuna de Renca“.

Del mismo modo, señalaron que se está trabajando con “Bomberos de Santiago, Carabineros, SAMU, Mutual, Autoridad Sanitaria y personal de Autopista”.

Desde Bomberos, detallaron que incendio que afecta a la fábrica colindante ya está casi controlado.

Además, informaron que habría al menos tres personas fallecidas junto a 10 personas lesionadas.