Nuevo balance tras explosión en Renca: 13 fallecidos y cuatro personas en riesgo vital

Por Michel Nahas Miranda

28.02.2026 / 13:00

La Subsecretaría de Redes Asistenciales confirmó este sábado una nueva muerte asociada a la emergencia provocada por la explosión de un camión de Gasco. Ocho personas permanecen hospitalizadas en distintos centros asistenciales de la capital.

La Subsecretaría de Redes Asistenciales informó este sábado 28 de febrero el fallecimiento de una nueva persona que se encontraba gravemente herida tras la explosión de un camión de Gasco registrada en la comuna de Renca.

Con este deceso, el número de víctimas fatales ascendió a 13, según detalló el organismo. Además, cuatro personas se mantienen en riesgo vital.

Lamentamos comunicar el fallecimiento de un paciente producto de la gravedad de sus heridas, quien se encontraba recibiendo atención en el Hospital del Trabajador de la ACHS”, señaló la Subsecretaría en un comunicado.

La entidad expresó también sus “más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, reafirmando nuestro acompañamiento y apoyo frente a esta lamentable pérdida”.

Respecto del estado de los lesionados, se informó que ocho personas continúan internadas. De ellas, cuatro permanecen estables dentro de su gravedad, aunque aún en riesgo vital, mientras que el resto se encuentra en unidades de cuidados intermedios.

