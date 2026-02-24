Explosión en Renca: Confirman nuevo fallecido y aumentan a 11 las víctimas fatales

Las autoridades confirmaron un nuevo fallecido durante el día y con esto, se eleva a 11 la cifra de víctimas fatales que dejó la explosión de un camión de Gasco en la carretera. La Subsecretaría de Redes Asistenciales añadió que hay 10 pacientes aún hospitalizados y que de ellos, seis se encuentran con riesgo vital.

La Subsecretaría de Redes Asistenciales informó este martes sobre la muerte de una de las víctimas de la fatal explosión de un camión de gas ocurrida el jueves pasado en la comuna de Renca, en Santiago.

En un comunicado, la entidad anunció que durante la jornada falleció otra persona debido a la gravedad de las heridas causadas por el incendio en Renca y precisó que el paciente se encontraba hospitalizado en la Mutual de Seguridad.

“Lamentamos comunicar el fallecimiento de un paciente producto de la gravedad de sus heridas, quien se encontraba recibiendo atención en la Mutual de Seguridad. Nos unimos al dolor de su familia y de quienes hoy enfrentan esta pérdida, expresándoles nuestro respeto, cercanía y acompañamiento”, declaró.

El organismo actualizó la cifra a 11 fallecidos y señaló que 10 personas permanecen hospitalizadas, de las cuales seis están en riesgo vital y cuatro se encuentran en cuidados intermedios.

En el comunicado también informó la distribución de los 10 pacientes en los distintos recintos asistenciales: