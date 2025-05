Exministro Paris por actitud del Colmed ante debate por licencias médicas: “Cuando tienen que levantar la voz, no lo hacen”

El exministro de Salud manifestó su molestia con el gremio médico e instó a una mayor participación tras el caso de 250 médicos que atendieron partos privados mientras se encontraban con licencia. Además, cuestionó la reacción del Colmed tras la renuncia de Iván Mendoza.

El exministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a la reacción que ha tenido el Colegio Médico de Chile (Colmed) frente a la controversia generada por el informe de la Contraloría General de la República (CGR), que reveló que funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica.

En ese contexto, el vicepresidente del Colegio Médico, Iván Mendoza, presentó su renuncia debido a su “eventual inclusión” en la polémica por licencias médicas fraudulentas.

Paris, en conversación con Ex-Ante, señaló que el Colmed debería pronunciarse con mayor celeridad, dado que el ente contralor también identificó a 250 médicos que atendieron partos privados mientras estaban con licencia. “Eso, para mí, es gravísimo. Se detectaron 440 licencias médicas”, enfatizó.

Respecto a la renuncia de Mendoza, cuestionó la postura adoptada por el gremio: “El Colegio Médico casi justificó, felicitó y aplaudió que el doctor Mendoza haya renunciado, diciendo que con eso demuestra su categoría o su alta ética. Yo creo que esto hay que condenarlo, tal como lo dijo el Presidente Boric. El Colegio tiene cerrada la boca”.

“Lamento lo que ocurre en el Colegio Médico. Nunca había ocurrido que un vicepresidente tuviera que renunciar por este motivo. Ellos están incluso felicitándolo porque renunció. Yo creo que están equivocados. Y ojalá que los tribunales de ética se pronuncien lo más rápidamente posible. Porque el que calla, otorga”, subrayó.

Paris recordó que cuando fue ministro, fue acusado en reiteradas ocasiones por el Departamento de Ética del gremio: “Se utilizaron los tribunales de ética para perseguir a médicos que no estaban de acuerdo con la directiva del Colegio Médico de la época. Y ahora, cuando realmente tienen que levantar la voz, no lo hacen. Y eso, obviamente, me molesta profundamente”.

El impacto de las licencias médicas

El extitular de Salud explicó que el gasto en reemplazos y suplencias para cubrir licencias médicas en 2024 alcanzó los 350 millones de dólares. Solo Fonasa, en 2023, desembolsó 1.540 millones de dólares por este concepto. “Aquí hay una cosa muy llamativa: el gobierno central, en 2023, fue el que más gastó en licencias médicas de Fonasa, representando un 52% del total”, detalló.

También comparó cifras históricas: en 2014, se destinó el 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB) al pago de licencias médicas, mientras que en 2022 el porcentaje llegó al 1,2%. Entre 2015 y 2022, las licencias por salud mental aumentaron un 254%.

Las propuestas del exministro Paris

Paris llamó a reforzar la formación ética de quienes emiten licencias. “Desgraciadamente, y lamento decirlo, los doctores extranjeros emiten casi tres veces más licencias que sus pares chilenos. No quiero estigmatizar a los médicos extranjeros, pero es un punto que hay que revisar”.

Asimismo, propuso establecer un límite a la duración de las licencias. “En Chile no hay límite. Es eterno”, dijo. También planteó la necesidad de que el empleador participe en el costo del pago de licencias.

Finalmente, instó al Departamento de Ética del Colmed a emitir señales claras sobre esta situación y propuso la creación de un observatorio de licencias médicas, una plataforma abierta para transparentar estos datos ante la ciudadanía.