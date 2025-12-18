Exministro Jorge Burgos por viaje de Kast a Argentina: “¿Qué es eso de ir a rogarle a un señor si va a ser ministro de Chile?”

El exministro también criticó la foto que el presidente electo se tomó con Milei junto a una motosierra. “Soy de los chilenos que miré con horror la foto y el abrazo", dijo.

Este jueves, el exministro del Interior, Jorge Burgos, se refirió al viaje del presidente electo José Antonio Kast a Argentina.

A solo 36 horas de su triunfo en las elecciones, el líder republicano realizó una visita al país trasandino. Ahí se reunió con empresarios, así como con el presidente Javier Milei y su viceministro de Economía, el chileno-argentino José Luis Daza.

En conversación con Radio Agricultura, Burgos criticó la foto que Kast se tomó con Milei junto a una motosierra. “Soy de los chilenos que miré con horror la foto y el abrazo (…). Lejos de Milei. Milei está gobernando Argentina legítimamente, está haciendo cosas buenas y cosas malas, pero lejitos. No tiene nada que ver con nosotros”.

También cuestionó las gestiones que estaría haciendo el presidente electo para que Daza forme parte de su gobierno, según el mismo economista contó. “¿Qué es eso de ir a rogarle a un señor si va a ser ministro de Chile o no? Por favor. Habiendo en Chile economistas de centro, derecha, tan buenos como ese. Está pensándolo… ¿pero qué es eso?”.

Por otra parte, sostuvo que “los últimos tres gobiernos han sido gobiernos problemáticos. Y el país arrastró los pies por distintas razones. No avanzó mucho. Tampoco se está cayendo a pedazos, como dicen algunos, pero perdimos el ritmo, perdimos los nudos de navegación”.

“Yo espero que le vaya bien (a José Antonio Kast). No voté por él, pero lo digo muy sinceramente, ojalá le vaya bien y pueda hacer las cosas bien. Que la economía crezca, que la vida para los chilenos sea más fácil”, cerró el otrora secretario de Estado.