Exministro Diego Pardow por admisibilidad de acusación constitucional en su contra: “Eso no significa que tengan razón”

20.11.2025 / 11:28

En una entrevista, el otrora ministro de Energía sostuvo que, si bien los diputados pueden votar "como estimen oportuno", ello "no significa que tengan razón".

Este jueves, el exministro de Energía, Diego Pardow, se refirió a la aprobación de la admisibilidad de la acusación constitucional en su contra, afirmando que, si bien los parlamentarios pueden votar “como estimen oportuno”, ello “no significa que tengan razón”.

En entrevista con Radio Duna, Pardow partió señalando que “las diputadas y diputados son elegidos por la ciudadanía; ellos tienen, de alguna manera, la legitimidad democrática de ejercer el voto como estimen que es oportuno, pero eso no significa que tengan razón”.

“Pueden votar como estimen el caso, pero la Constitución es obligatoria para todo el mundo (…). La Constitución es muy clara en establecer que las acusaciones constitucionales son
por infracción a la ley o a la Constitución, agregó el otrora secretario de Estado.

Respecto al argumento de que se habría ocultado información, afirmó que “eso es falso porque lo que ocurrió es precisamente lo contrario”. “Aquí se detecta un error que viene de 2017 y lo que se hace es hacerlo público y tratar de enmendarlo”.

“Y obviamente los parlamentarios pueden tener diferencias respecto de cómo se condujo el liderazgo político de esa situación en particular, pero se cumplió estrictamente las reglas para hacer aquello y además no solo no se ocultó, sino que es lo contrario”, continuó.

“Se plantea como que no hubiéramos sabido de esto si no hubiera habido una nota televisiva cubriendo esta materia, pero esa nota sale el día que se hace público un acto administrativo. Ese acto administrativo es público. Si te fijas, el criterio legal que están planteando es que las cosas se publican cuando llegan a la televisión y eso no puede ser”, agregó.

Por otra parte, respecto a su declaración de intereses y patrimonio, insistió en que no hubo irregularidades: No es cierto, está y muestra mi relación con mi pareja y donde la profesión de ella fue informada”, dijo, recalcando que su pareja “nunca ha trabajado para la empresa Transelec ni antes de que yo fuera ministro ni después de que lo fuera, nunca lo ha hecho”.

