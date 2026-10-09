Exministras de la Mujer de Bachelet y Boric piden a Marín evitar el cierre de Prodemu: “Estamos disponibles para apoyarla en buscar alternativas”

Con el fin de evitar el cierre de la Fundación Prodemu, senadoras, exsubsecretarias y exministras de los gobiernos de Michelle Bachelet y Gabriel Boric pidieron este viernes a la titular de la Mujer, Judith Marín, buscar soluciones para que el organismo siga funcionando.

Fue en el ex Congreso Nacional en Santiago donde se reunieron las exautoridades para convocar una mesa de trabajo en torno a la crisis financiera que vive Prodemu, cuyos recursos están contemplados hasta su cierre para marzo de 2027.

En concreto, participaron las exministras de la Mujer Antonia Orellana, Claudia Pascual, Carmen Andrade y Laura Albornoz; al igual que las exsubsecretarias de la Mujer Myriam Verdugo, Bernarda Pérez, Luz Vidal y Claudia Donaire; las exdirectoras de Prodemu Pamela Farías y Marcela Sandoval; y las senadoras Paulina Vodanovic, Yasna Provoste y Beatriz Sánchez.

La senadora y exministra de la Mujer, Claudia Pascual, manifestó en primer lugar la preocupación de las exautoridades de que “el único camino que encuentre hoy día el Gobierno como respuesta a las mujeres rurales en nuestro país sea cerrar la Fundación Prodemu”.

En esa línea, enfatizó el valor que tiene Prodemu con sus políticas públicas dedicadas a las mujeres rurales, y advirtió que la decisión de ponerle fin a la fundación pone en peligro la experticia que se les puede ofrecer a las beneficiadas.

“Decir que cualquier otro programa del Estado puede acoger a las mujeres no necesariamente va a hacer la misma atención con la especificidad y especialidad de 35 años de trabajo en el cuerpo de Prodemu. Eso es lo que está en juego, una experticia”, sostuvo.

De esa forma, llamó a buscar una solución alternativa “distinta al cierre de Prodemu”, como la estructuración de una mesa de trabajo para velar por otras opciones.

Por último, la exministra de la Mujer, Antonia Orellana, aseguró que todas las exautoridades “estamos disponibles para apoyarla en buscar alternativas que sabemos que existen, porque la propia Contraloría en dos dictámenes este año ha reconocido tanto la función pública que cumple Prodemu, como también la validez de sus contratos colectivos”.