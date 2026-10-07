Exministra Tohá llama a la oposición a “no perder el foco” ante eventual candidatura de Bachelet

Tras las declaraciones de la expresidenta Michelle Bachelet, en las que no descartó un tercer período en La Moneda, la exministra del Interior Carolina Tohá pidió este miércoles a la oposición evitar un debate electoral adelantado.

“Sinceramente, no lo veo como un anuncio. Yo creo que ella, ante una pregunta, dio una respuesta, pero, sin temor a equivocarme, no creo que ni ella, ni yo, ni nadie sensato piense que este va a ser como el momento de tomar esas decisiones“, sostuvo en Radio Cooperativa.

La exautoridad señaló que sería “errado” para la oposición “instalar hoy día ese como el tema central”, considerando que aún faltan tres años para el fin del Gobierno del presidente José Antonio Kast y que las prioridades de la agenda ciudadana son otras.

“Sería, yo creo, errado para la oposición instalar hoy día ese como el tema central, porque estamos en un momento en que la ciudadanía está con muchas dificultades, pasándolo mal, y le quedan más de tres años a este gobierno todavía”, manifestó.

En esa línea, llamó al sector a “organizarse para hacer una buena oposición” y presentar alternativas en materia de empleo y seguridad, dado el panorama actual del país.

Si bien aclaró que “es bueno saber que está la alternativa de la expresidenta”, reiteró que no es el momento “para hacer esas evaluaciones”.

“Mi invitación hoy es que en la oposición nos concentremos en hacer bien el papel que nos toca y tratar de contribuir a que el país camine por una mejor ruta, porque no han sido muy fáciles estos meses desde que asumió el presidente José Antonio Kast (…) No perdamos el foco“, cerró.