Exministra Jara apunta contra el gobierno de Kast: “Nos quedamos cortos en los temores que podían haber de un gobierno de ultraderecha”

La excandidata presidencial, Jeannette Jara (PC), cuestionó al gobierno del presidente José Antonio Kast en el marco de su participación en el Congreso Panamericano en Montevideo, Uruguay.

La exministra del Trabajo afirmó que desde los sectores de la actual oposición no alcanzaron a dimensionar los impactos de la actual administración, en conversación con La Diaria Radio.

“Yo creo que nos quedamos cortos en los temores que podían haber de un gobierno de ultraderecha“, afirmó.

Incluso, hizo una comparación del actual mandatario con su contraparte argentina, Javier Milei, respecto a “bajarle los impuestos a los más ricos, levantar este discurso de que los migrantes son todos enemigos, que hay un adversario entre nosotros en vez de que seamos todos hermanos latinoamericanos y personas con problemas migratorios en todos los países”.

“Ha sido una agenda muy impulsada por lo que es la agenda internacional de las ultraderechas“, recalcó.

La otrora secretaria de Estado cuestionó que, a su juicio, el mandatario no cumplió con su promesa de campaña de combatir la delincuencia.

“El presidente Kast, que ganó democráticamente y con un importante apoyo, ganó bajo una consigna que era proveer de seguridad pública al país en un momento donde los temas de la delincuencia en Chile han estado bastante críticos, pero su énfasis no ha estado ahí“, agregó.

La extitular de Trabajo criticó al Ejecutivo por no utilizar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) en medio de la guerra de Medio Oriente y que el alza fuera traspasada directamente a los consumidores.

“En Chile, el litro de bencina estaba a mil pesos chilenos y quedó como en mil quinientos pesos chilenos, o sea, subió un tercio aproximadamente en promedio. Y eso fue algo que nuevamente ha hecho que la economía se ralentice. Se le traspasó a toda la ciudadanía el costo de esta alza de los combustibles“, argumentó.