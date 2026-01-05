Exlíder DC pide levantar sanción contra Frei y critica proceso del partido: “De muy dudosa y discutible procedencia”

En una carta difundida entre la militancia el 31 de diciembre de 2025, Juan Carlos Latorre emplazó a la mesa encabezada por Francisco Huenchumilla a retirar los antecedentes que dieron origen al proceso disciplinario contra el exmandatario.

El exdiputado y expresidente de la Democracia Cristiana (DC), Juan Carlos Latorre, cuestionó este lunes la suspensión de la militancia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

La medida fue impuesta por el tribunal supremo del partido tras una denuncia impulsada por la actual directiva, luego de que Frei se reuniera con José Antonio Kast durante su campaña presidencial, siendo que la DC se había alineado para apoyar a su rival, la aspirante del PC, Jeannette Jara.

A su juicio, la sanción aplicada carece de fundamentos sólidos y no contribuye al futuro de la colectividad.

En el texto, el exdirigente calificó el procedimiento como “de muy dudosa y discutible procedencia” y advirtió que insistir en la suspensión de la militancia de Frei Ruiz-Tagle podría provocar un daño profundo y difícil de revertir para la Democracia Cristiana.

Según planteó, lejos de ordenar al partido, la decisión expone y profundiza las divisiones internas.

Latorre sostuvo además que su llamado no es una postura individual, sino que representa el sentir de una amplia mayoría del mundo democratacristiano.

En ese sentido, afirmó que la solicitud de poner término a la causa ha sido respaldada por casi la totalidad de los expresidentes del partido, en un intento por reflejar la opinión predominante entre los militantes.

“Nos hicimos oficialmente parte de una categórica derrota electoral, sin haber sido parte del gobierno actual, donde solo unos pocos camaradas y a título personal, asumieron responsabilidades de tercero o cuarto orden, pero sin ninguna responsabilidad en las decisiones políticas del gobierno que culmina su período claramente derrotado”, puntualizó Latorre.