Exgerente de Corporación Municipal de Viña del Mar será formalizado en abril por presunta malversación de fondos públicos

La indagatoria, iniciada tras una querella presentada por el municipio bajo la administración de Macarena Ripamonti, apunta a gastos irregulares que habrían beneficiado al propio exfuncionario y a un círculo cercano de directivos.

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar fijó para el próximo 8 de abril la formalización de Claudio Boisier, exgerente de la Corporación Municipal, investigado por presunta malversación de caudales públicos durante su gestión entre 2015 y 2018.

La investigación fue iniciada por el Ministerio Público tras una querella presentada por el municipio bajo la actual gestión de Macarena Ripamonti y se remonta a hechos que habrían ocurrido durante la administración de Virginia Reginato.

La investigación

Según los antecedentes reunidos en la causa, el exfuncionario es indagado como autor de presuntas rendiciones irregulares de gastos municipales.

El mecanismo investigado consistiría en la presentación reiterada de boletas por montos cercanos a los $400 mil, correspondientes a compras en joyerías, restaurantes y licorerías, consignó La Tercera.

El perjuicio fiscal estimado alcanzaría los $17 millones, cifra que —de acuerdo con la acusación de Fiscalía— habría sido transferida a su cuenta personal.

Pero el caso no termina ahí.

En 2022, la propia Corporación Municipal presentó otra querella en su contra por presunto fraude al fisco, relacionada con una deuda previsional generada durante su gestión.

En ese período, Boisier habría suscrito finiquitos que beneficiaron a un grupo de directivos cercanos, incluyéndose a sí mismo, con indemnizaciones que superarían los $76 millones.

Todo ello, según la denuncia, sin respetar los límites legales y pese a que posteriormente continuó en el municipio como Administrador Municipal.

La indagatoria también sostiene que, con posterioridad, se redujo la subvención municipal destinada a la Corporación, aun cuando existía pleno conocimiento del escenario deficitario que enfrentaba la institución.