Exdirector del SII acusa al Partido Comunista de tenderle una “trampa” para forzar su salida

El exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, afirmó que le tendieron una “trampa” para que abandonara el organismo, acusando la participación del Partido Comunista y de la excandidata presidencial Jeannette Jara.

El gobierno solicitó su renuncia tras una investigación periodística que reveló que adeudaba cerca de 9 años de contribuciones por una propiedad en la Laguna de Aculeo, con construcciones no regularizadas.

La “encerrona” política, según Etcheberry

Según reportó Bío Bío Chile, en un podcast, Etcheberry aseguró que “se pusieron de acuerdo los funcionarios, la candidata Jara, la persona que yo había despedido”, y sostuvo que la mayoría de los funcionarios del SII son del PC.

“Hay muchas coincidencias”, afirmó, cuestionando los motivos políticos detrás de su destitución. Respecto a la deuda, el exdirector dijo que envió la información de sus propiedades al servicio ocho años antes, pero el organismo no actuó, y que el mismo año pagó 180 millones de pesos en impuesto a la renta.