Exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, es condenado a 17 años de cárcel por malversación de fondos y lavado de activos

La fiscalía calificó como "ejemplificadoras" las penas a las que fue condenado el exjefe de la policía civil.

Este lunes se dio lectura a la sentencia contra el exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, quien fue acusado de delitos de corrupción por parte del Ministerio Público.

Espinosa había sido condenado como autor de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos.

Finalmente, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago determinó una pena de 12 años por malversación de fondos y otros 5 años por lavado de activos.

Además se condenó a su esposa, María Magdalena Neira, a 541 días de cárcel por el delito de lavado culposo.

De forma paralela a la causa penal, también se acogió la demanda civil por el perjuicio fiscal de los delitos.

En este sentido, se ordenó el comiso del departamento de Espinosa en Las Condes, su bodega y los dos estacionamientos. Además, deberá pagar las costas del juicio.

El fiscal Jefe de Alta Complejidad, Felipe Sepúlveda, detalló que “se tratan de delitos que fueron acreditados tal cual la fiscalía expuso en su acusación: un delito reiterado de malversación de caudales públicos, como también delitos de falsificación de instrumentos públicos y finalmente delitos de lavado de activos. En este último delito también fue condenada doña María Magdalena Neira como autora de lavado culposo”.

“El tribunal impuso penas que podríamos decir ejemplarizadoras, bastante altas, acordes con la gravedad de los delitos que tuvo por acreditado. 12 años por la malversación de caudales públicos, en conjunto con la falsificación de instrumentos públicos y 5 años y un día por el lavado de dinero al señor Héctor Espinosa. En total, 17 años de privación de libertad”, recalcó.