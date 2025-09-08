País tvn

“Excelente noticia para los chilenos”: Kast valora renuncia de Francisco Vidal a TVN

Por CNN Chile

08.09.2025 / 19:13

El candidato republicano también instó a otros funcionarios del Gobierno a dejar sus cargos si participarán en la campaña oficialista, advirtiendo que deben dedicarse a sus funciones.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, valoró este lunes la renuncia de Francisco Vidal al directorio de Televisión Nacional (TVN), asegurando que su salida representa “una excelente noticia para los chilenos”.

“La renuncia de Francisco Vidal a la presidencia de TVN es una excelente noticia para los chilenos, porque reconoce que sus declaraciones y sus descalificaciones políticas estaban interviniendo en la elección presidencial”, sostuvo el abanderado republicano.

En ese contexto, Kast hizo un llamado “para que los ministros, subsecretarios y otros funcionarios que quieran sumarse a la campaña de la candidata del Gobierno también renuncien, o si no, que se pongan a trabajar en las tareas del Gobierno, para lo cual le pagamos todos los chilenos”.

La renuncia de Vidal, confirmada este lunes y que se hará efectiva el martes 9 de septiembre.

Se espera que el Ejecutivo defina en los próximos días el nombre que propondrá para llenar la vacante en el directorio de TVN.

