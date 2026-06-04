“Debilita nuestra posición”: Excanciller Walker dice que Kast perdió “una gran oportunidad” al retirar apoyo a Bachelet ante la ONU

Este jueves, el excanciller Ignacio Walker cuestionó al Gobierno de José Antonio Kast por retirar el respaldo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La otrora mandataria es apoyada formalmente por México y Brasil.

La exmandataria se reunió durante esta semana con el canciller y vicepresidente, Han Zheng, en China, en el marco de su gira internacional para sumar más respaldos a su postulación. La cita con Zheng es un paso estratégico en la agenda de la expresidenta, ya que China integra el Consejo de Seguridad de la ONU y su derecho a veto puede definir el futuro de la postulación.

A esto se le suma su reunión con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien también posee derecho a veto en el organismo internacional.

Las últimas actividades de la expresidenta causaron críticas nuevamente en contra de la administración de Kast por parte del exministro Ignacio Walker.

“El gobierno del presidente Kast ha perdido una gran oportunidad de, justamente, ratificar que la política exterior es una política de Estado, porque Michelle Bachelet nos representa a todos. Yo creo que eso debilita nuestra posición y creo que no tiene ninguna justificación”, sostuvo en conversación con Radio Bío Bío.

No obstante, el excanciller Alfredo Moreno compartió una opinión distinta al señalar que la postulación “fue una cosa partidista desde el principio” al lanzarse a fines de la gestión de Gabriel Boric.

“Fue un error cómo esto se inició en el gobierno en el cual se lanzó esta candidatura, en medio de la campaña presidencial, y en vez de hacerlo una tarea de unidad nacional, fue una cosa partidista desde el principio”, dijo al medio antes citado.