Exbrigadier José Zara Holger dejó Punta Peuco tras cumplir condena por asesinato de Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert

José Zara Holger, exintegrante de la DINA y brigadier en retiro del Ejército, fue liberado esta madrugada tras cumplir 15 años de condena por el asesinato del general Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert.

El crimen ocurrió el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires, cuando una bomba colocada en el vehículo de la pareja causó su muerte. Este atentado es considerado el primer magnicidio en el extranjero ordenado durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Zara Holger estuvo en prisión desde el 13 de julio de 2010 y fue condenado 36 años después del hecho, junto a otros exagentes de la DINA. Tras su salida de Punta Peuco, fue recibido por familiares y amigos, quienes lo trasladaron a su domicilio en Las Condes. El exbrigadier no emitió declaraciones a la prensa al momento de su liberación.