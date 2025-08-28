Exautoridades de Piñera, entre ellos Enrique Paris, abordan polémica por placa: “Podrán cambiar placas, pero no la historia”

En una carta, el exministro de Salud junto a otras dos exautoridades abordaron la polémica por el supuesto cambio de una placa del expresidente Piñera por una del presidente Boric.

Exautoridades del pasado gobierno se refirieron a la polémica por el supuesto cambio de una placa del expresidente Sebastián Piñera por una del presidente Gabriel Boric en un hospital.

Esto luego de que la senadora Luz Ebensperger (UDI) acusara al actual Ejecutivo de retirar una placa que reconoce la construcción del Hospital de Alto Hospicio al gobierno de Piñera y reemplazarla por una que destaca su inauguración en julio de este año.

Si bien el Servicio de Salud de la Región de Tarapacá desmintió el hecho en un comunicado, afirmando que, al momento de recibir la nueva infraestructura, el recinto “no contaba con ningún tipo de placa identificatoria”, la controversia continúa.

¿Qué dijeron las exautoridades de Piñera?

En una carta publicada en El Mercurio este jueves, el exministro de Salud, Enrique Paris, el exsubsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, y el exjefe de Gabinete Subsecretaría de Redes Asistenciales, Nicolás Duhalde, se refirieron al hecho.

“En Chile, los recintos de salud —Cesfam, postas y hospitales— guardan en sus accesos una memoria cívica en bronce: placas que registran cuándo y bajo qué autoridades concluyeron sus obras. No es un detalle menor”, parten señalando.

Detallan que estas placas “fijan hitos, forjan tradición comunitaria y permiten rendir cuentas a la ciudadanía con el paso del tiempo. Cambiar una placa podrá alterar la superficie, pero no modifica la historia ni el mérito de un esfuerzo que, en salud pública, siempre debiera ser política de Estado y no de gobierno”.

En esta línea, las exautoridades mencionan que “la obra fue adjudicada el 16 de mayo de 2018, en el segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera. El proyecto inició faenas ese mismo 2018 y alcanzó 100% de avance de obras en 2022, según se informó en la glosa 04 para la comisión mixta de presupuesto de marzo de 2022”.

“Corresponde reconocer el liderazgo del Presidente Piñera en la fase crítica de adjudicación, inicio de la obra y, sobre todo, en la conclusión de las obras de Alto Hospicio —pasos sin los cuales hoy no habría hospital—, y exigir a la actual administración que hasta el día de hoy no culmina la habilitación integral de su cartera de servicios, particularmente en emergencias generales, ginecología-obstetricia y diálisis”, agregan.

Finalmente, a modo de síntesis, afirman que se “podrán cambiar placas, pero no la historia. El Hospital de Alto Hospicio es fruto de un trabajo de Estado que se inició formalmente en 2018 y que, según los registros oficiales, culminó su construcción en 2022, quedando la habilitación total como tarea de gestión que el actual gobierno debe completar sin excusas. Porque la salud pública no es un botín simbólico, es un derecho de las personas y un deber del Estado; y la mejor placa, al final del día, es un hospital funcionando al 100% para su comunidad”.