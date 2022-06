"¿Por qué no pensar el día de mañana a lo mejor en un Estado de Excepción en la RM que pudiese dar garantías? Porque ojo, el Estado de Excepción no es necesariamente coartar la libertad de las personas, como se pensó que se iba a hacer en la macrozona sur", expresó el ex ministro del Interior. Esto por el aumento de la delincuencia en la capital.