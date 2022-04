La ministra Romy Rutherford citó al ex comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez Menanteau, a declarar en calidad de imputado por su participación en la arista “Pasajes y Fletes” del caso de fraude en la institución castrense.

El abogado Juan Carlos Manríquez comunicó que Martínez hizo uso “del derecho a guardar silencio” y afirmó que “lo que pide él es que se aplique igualitariamente la Constitución y los tratados”.

Posteriormente, se confirmó que el ex gral. quedó detenido y con arraigo nacional por cinco días: “Está en calidad de inculpado no procesado detenido provisoriamente en espera de resolver su situación procesal”, confirmó el abogado Manríquez.

Asimismo, el abogado del ex comandante detalló los procesos que deberá enfrentar Martínez: “El tribunal podría decidir antes de los cinco días dejarlo en libertad por falta de méritos o procesarlo por alguna razón”.

La llegada del ex general al despacho de Rutherford

Al llegar al despacho de la ministra en visita, el ex general manifestó: “Vengo en calidad de inculpado y vengo a reiterar lo que dije en la cuenta pública, que es que las garantías procesales que tienen hoy día los generales activos o en retiro, no son tales”.

“No se nos permite testificar en compañía de abogado como pasa con el 99% de los chilenos”, agregó.

Del mismo modo, aseveró que “se ha hablado sobre mi patrimonio, mi patrimonio es legítimo. Les pido que cuando se hable de esta información se investigue bien, porque se hace un daño tremendo (…) siempre he estado tranquilo. Yo he dicho públicamente que nunca he estado por sobre la ley, pero tampoco por debajo de la ley y hoy he venido a comparecer al tribunal”.