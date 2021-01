La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, agudiza sus diferencias con el precandidato presidencial Sebastián Sichel, luego de calificarlo como el “candidato de los empresarios, de LyD que no quiere perder influencias y de políticos que no quieren perder poder”.

Esto provocó la respuesta del ex presidente de BancoEstado, quien aseguró que a la jefa comunal sólo “le faltó decir que me comía las guaguas”. “Lo más barato y simple en política es inventar esta historia por alguien que lleva muchos años ocupando cargos”, señaló en CNN Chile.

Este domingo, Matthei mantuvo su postura y aseveró que ella ha hecho “una crítica política” y que “no acostumbro a criticar a personas ni darme por enterada de cuando me critican a mí. Mi estilo no es dar lloriqueando“.

“A mí me ha parecido una estrategia muy equivocada, esto de partir con 100 economistas haciendo el programa”, agregó.

Respecto a la posibilidad de generar un pacto de no agresión entre los candidatos presidenciales de Chile Vamos, la alcaldesa dijo: “¿Qué es un pacto de no agresión? ¿Significa no decir nada aunque haya algo que de verdad le haga mucho ruido y que crea que no es bueno para el país? Yo siempre presiento que la lealtad primera es con Chile”.