En La Moneda se realizó la primera reunión del equipo comandando por el Gobierno para trabajar en un plan de recuperación de espacios públicos. El objetivo es generar una propuesta al Ministerio del Interior, liderado por la ministra Izkia Siches, y al Ministerio de Economía, encabezado por Nicolás Grau, para implementar una estrategia de seguridad pública y económica que permita recuperar la actividad barrial y financiera afectada con el estallido social y la pandemia.

En la instancia estuvo presente la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, quien el martes 29 de marzo tuvo una reunión con el ministro Grau.

🔴 AHORA | Alcaldesa Irací Hassler tras reunión en La Moneda: "El trabajo de orden público es fundamental junto con el respeto irrestricto a los Derechos Humanos". Más detalles https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/x1s7qD67Jn — CNN Chile (@CNNChile) March 29, 2022

Ante aquello, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, acusó que fue excluida y manifestó que “el país lo tenemos que reconstruir entre todos, no sólo por razones políticas entre algunos”.

“Los vecinos, tanto del sector de Plaza Italia, Bellavista, Parque Bustamante, han sufrido enormemente y no me parece que no estén representados”, afirmó la jefa comunal de Providencia.

Posteriormente, publicó en su cuenta de Twitter que “no corresponde que por razones políticas el nuevo Gobierno no nos escuche”.