Evelyn Matthei propone reinstaurar la selección total en liceos emblemáticos: “Hay un desorden brutal” con el SAE

La candidata de Chile Vamos aseguró que su iniciativa busca recuperar el orden, la disciplina y el rol histórico de estos establecimientos como impulsores de movilidad social para estudiantes talentosos.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, anunció este viernes su intención de terminar con el Sistema de Admisión Escolar (SAE) y restablecer la selección académica en los liceos emblemáticos del país, entre ellos el Instituto Nacional y el Internado Nacional Barros Arana (INBA).

En conversación con Radio Biobío, la exalcaldesa de Providencia explicó que su propuesta busca recuperar el mérito y el orden dentro del sistema educativo, los cuales —a su juicio— se han visto debilitados con la implementación del modelo de admisión actual.

“Cuando hablo de orden, también hablo de educación. En colegios como el Instituto Nacional o el INBA, mi propuesta es volver a un sistema completamente selectivo”, afirmó Matthei.

La abanderada criticó la “tómbola” del SAE, señalando que ha diluido el propósito histórico de estos establecimientos, que antes funcionaban como espacios de movilidad social para jóvenes con talento académico.

“Esos son los colegios que le permitieron a mucha gente de escasos recursos, pero con mucho talento de cierto tipo, un talento básicamente científico-humanista, de poder llegar a ser Presidente de la República. Y eso hoy día se ha perdido completamente y hay un desorden brutal”, sostuvo.

Matthei planteó que la vuelta a la selección por mérito no solo busca elevar la calidad educativa, sino también restaurar la identidad y disciplina que caracterizaban a los liceos tradicionales.

“Obviamente que el cuidado de la frontera es crítico, que la lucha contra el narcoterrorismo en el sur es súper importante, pero también hay un orden en materia de salud, de educación, que nosotros queremos enfrentar”, concluyó.