Evelyn Matthei propone recortar presupuesto del Injuv: “Al final son puros pitutos políticos”

La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se refirió este domingo a su propuesta de recorte fiscal incluida en su programa de gobierno, que contempla disminuir el gasto en 8 mil millones de dólares durante los próximos cuatro años.

En un debate organizado por T13, Matthei explicó el recorte en beneficios como la gratuidad, y detalló que su plan combinará “una mezcla de gratuidad para las personas que cumplen con la ley hoy, pero al mismo tiempo créditos sin banca, con tasa de interés y garantías del Estado”.

Además, la candidata criticó ciertos programas sociales, como el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), al que calificó de “puros pitutos políticos”.

Sobre este recorte específico, señaló: “Vamos a recortar el Injuv, dígame usted qué se hace, son US$9 millones y como ese varios otros programas”.