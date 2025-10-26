País elecciones presidenciales

Evelyn Matthei propone recortar presupuesto del Injuv: “Al final son puros pitutos políticos”

Por CNN Chile

26.10.2025 / 21:25

{alt}

La candidata de Chile Vamos explicó el recorte en beneficios como la gratuidad, y detalló que su plan combinará “una mezcla de gratuidad para las personas que cumplen con la ley hoy, pero al mismo tiempo créditos sin banca, con tasa de interés y garantías del Estado”.

La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se refirió este domingo a su propuesta de recorte fiscal incluida en su programa de gobierno, que contempla disminuir el gasto en 8 mil millones de dólares durante los próximos cuatro años.

En un debate organizado por T13, Matthei explicó el recorte en beneficios como la gratuidad, y detalló que su plan combinará “una mezcla de gratuidad para las personas que cumplen con la ley hoy, pero al mismo tiempo créditos sin banca, con tasa de interés y garantías del Estado”.

Además, la candidata criticó ciertos programas sociales, como el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), al que calificó de “puros pitutos políticos”.

Sobre este recorte específico, señaló: “Vamos a recortar el Injuv, dígame usted qué se hace, son US$9 millones y como ese varios otros programas”.

DESTACAMOS

Tendencias Electrodomésticos compactos: la revolución silenciosa que redefine la vida urbana en Chile

LO ÚLTIMO

País "Aunque parezca meme": Parisi afirma que sufrió "persecución política y económica" al preguntarle a ME-O sobre Caso SQM
El cruce de ME-O con moderadores de debate: "Si no le gustan mis respuestas, es un derecho. Pero no las califique"
Jeannette Jara sobre el exfrentista Mauricio Norambuena: "Mis prioridades no están en dar indultos"
Kaiser anuncia auditoría al Estado si llega a La Moneda: "No creo que las cifras que nos han dado sean correctas"
La Libertad Avanza se afianza en Argentina: Partido de Javier Milei gana las elecciones legislativas
Parisi propone crear un “batallón evangélico” para apoyar a las personas privadas de libertad