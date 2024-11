Evelyn Matthei arremete contra el Ejecutivo: “Está claro que van a entregar el Gobierno sin un solo peso”

Por CNN Chile 17.11.2024 / 12:08 Compartir

La posible carta presidencial de Chile Vamos criticó duramente el manejo económico del gobierno: “nuestro país no está creciendo; por lo que no está generando nuevos ingresos. Así que no hay un solo peso”.