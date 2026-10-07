Evelyn Matthei arremete contra Javier Olivares (PDG) tras sugerencia a Bachelet por su eventual candidatura: “El tiempo donde mandaban a las mujeres ‘a la cocina’ ya pasó”

Durante la tarde de este miércoles, la excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se refirió a los dichos del diputado del Partido de la Gente (PDG), Javier Olivares, sobre una eventual candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet.

A través de X, la exalcaldesa de Providencia respondió a las declaraciones del parlamentario Olivares: “A las mujeres en política se nos juzga por nuestras capacidades, ideas y gestión, no por las tareas del hogar. Michelle Bachelet y yo tenemos caminos e ideas políticas muy distintas, pero ambas nos hemos ganado con trabajo y trayectoria el derecho a decidir sobre nuestro futuro. En Chile, el tiempo donde mandaban a las mujeres ‘a la cocina’ ya pasó“.

A las mujeres en política se nos juzga por nuestras capacidades, ideas y gestión, no por las tareas del hogar. Michelle Bachelet y yo tenemos caminos e ideas políticas muy distintas, pero ambas nos hemos ganado con trabajo y trayectoria el derecho a decidir sobre nuestro futuro. En Chile, el tiempo donde mandaban a las mujeres “a la cocina” ya pasó. — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) October 7, 2026

¿Qué dijo el diputado Javier Olivares?

El parlamentario del Partido de la Gente comentó sobre una eventual tercera candidatura presidencial de la exmandataria Michelle Bachelet, luego de que retirara su postulación a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

“Cualquier cosa que mantenga lo más alejada posible de la política y la ciudadanía a Bachelet le va a hacer bien al país. Evidentemente sabemos que parte de los problemas que tenemos en el país justamente se dieron cuando ella plantó la semilla en la educación, en la reforma tributaria y en tantos problemas que hoy arrastramos los chilenos”, manifestó.

Y agregó: “Ojalá que se vaya a su casa, que disfrute a sus nietos y que esté lo más alejada posible del debate político porque ella es la culpable de los grandes problemas que tiene la patria, así que le deseo mucha suerte y podría seguir los mismos pasos de la señora Matthei: cocinar y hacer unas buenas cazuelas para enseñarle a la gente”.