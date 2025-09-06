Ethan Guo llega a Punta Arenas tras pasar dos meses varado en la Antártica: “Los chilenos me trataron como familia”

El influencer estadounidense llegó a Punta Arenas en el rompehielos Almirante Viel y cerró un acuerdo judicial que incluye una donación de US$30.000.

El influencer y piloto estadounidense Ethan Guo arribó este sábado a Punta Arenas tras permanecer casi dos meses en la Antártica, luego de aterrizar sin autorización en la isla Rey Jorge el pasado 28 de junio.

Guo, de 19 años, actualmente enfrenta un proceso judicial en Chile por aterrizar sin permiso y entregar información falsa al control aéreo.

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas, por su parte, aprobó una suspensión condicional del procedimiento propuesta por el Ministerio Público.

Entre las condiciones pactadas, Guo deberá donar US $30.000 a la fundación chilena Nuestros Hijos dentro de 72 horas, abandonar Chile en un máximo de 30 días desde su regreso al continente y no reingresar al país durante los próximos tres años.

Durante un punto de prensa en Punta Arenas, el joven influencer relató cómo vivió su estadía en la Antártica: “Mi día a día era bastante monótono. Pasaba el 90% del tiempo leyendo libros”, dijo.

Además, destacó el trato recibido por los chilenos: “Creo que los chilenos han sido increíblemente hospitalarios… me hablaron español y me trataron como si fuese familia. Toda la gente ha sido súper genial y representa a la mayoría de Chile”.

¿Qué pasó?

El aterrizaje no autorizado de Ethan Guo provocó revuelo internacional y motivó una investigación penal de la Fiscalía Regional de Magallanes.

El joven, que viajaba como parte de un recorrido personal en avioneta, enfrenta cargos por proporcionar información falsa al control de tierra y aterrizar sin autorización en territorio restringido.

Con la salida alternativa aprobada, Guo deberá acreditar el pago, cumplir el plazo de salida y respetar la prohibición de reingreso, quedando exento de condena mientras cumpla las condiciones impuestas.