Estudio revela baja en la actividad sexual de los chilenos: Promedio de frecuencia es de 5,2 veces al mes

El sondeo fue elaborado por Activa Researh con el fin de conocer el nivel de actividad sexual, la importancia que se le asigna y el nivel de satisfacción.

Principales resultados

La actividad sexual en Chile muestra una ligera disminución respecto al pasado. Según la encuesta, el 75% de los chilenos declara tener actividad sexual actualmente, frente al 79,1% registrado en 2023. Por sexo, los hombres son quienes reportan más actividad: un 79,7% asegura estar sexualmente activo, mientras que en las mujeres la cifra baja a 70,4%.

En promedio, la población chilena tiene actividad sexual 5,2 veces al mes, ligeramente menos que las 5,6 veces mensuales de 2023. Respecto a la frecuencia, un 25,4% indica mantener relaciones sexuales de 2 a 3 veces por semana y un 5,9% afirma hacerlo a diario.

Otros segmentos se distribuyen de la siguiente manera: un 16,1% una vez a la semana y un 12% cada 15 días. Un 25% de los encuestados admite no tener ninguna actividad sexual, aumentando respecto al 20,9% del año anterior.

La importancia del sexo también varía según el género. Para el 49,9% de la población, es un aspecto importante o muy importante; un 22,8% lo considera medianamente importante y un 27,3% nada importante. Entre los hombres, la relevancia del sexo es mayor: un 63,7% lo califica como importante o muy importante, mientras que solo un 36,7% de las mujeres coincide.

En cuanto a la satisfacción con la vida sexual, un 62,2% de los chilenos se declara satisfecho o muy satisfecho, un 26,2% medianamente satisfecho y un 11,6% insatisfecho o muy insatisfecho. Pese a informar menor actividad, las mujeres reportan mayores niveles de satisfacción que los hombres, con un 66,5% frente al 58,2% de ellos.