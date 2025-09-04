País estudio

Estudio revela baja en la actividad sexual de los chilenos: Promedio de frecuencia es de 5,2 veces al mes

Por CNN Chile

04.09.2025 / 09:51

La investigación arrojó importantes datos respecto al nivel de actividad sexual de los chilenos, la importancia que se le asigna a ello y el nivel de satisfacción.

Un reciente estudio dejó en evidencia una baja en la actividad sexual de los chilenos y chilenas.

El sondeo fue elaborado por Activa Researh con el fin de conocer el nivel de actividad sexual, la importancia que se le asigna y el nivel de satisfacción.

Principales resultados

La actividad sexual en Chile muestra una ligera disminución respecto al pasado. Según la encuesta, el 75% de los chilenos declara tener actividad sexual actualmente, frente al 79,1% registrado en 2023. Por sexo, los hombres son quienes reportan más actividad: un 79,7% asegura estar sexualmente activo, mientras que en las mujeres la cifra baja a 70,4%.

En promedio, la población chilena tiene actividad sexual 5,2 veces al mes, ligeramente menos que las 5,6 veces mensuales de 2023. Respecto a la frecuencia, un 25,4% indica mantener relaciones sexuales de 2 a 3 veces por semana y un 5,9% afirma hacerlo a diario.

Otros segmentos se distribuyen de la siguiente manera: un 16,1% una vez a la semana y un 12% cada 15 días. Un 25% de los encuestados admite no tener ninguna actividad sexual, aumentando respecto al 20,9% del año anterior.

La importancia del sexo también varía según el género. Para el 49,9% de la población, es un aspecto importante o muy importante; un 22,8% lo considera medianamente importante y un 27,3% nada importante. Entre los hombres, la relevancia del sexo es mayor: un 63,7% lo califica como importante o muy importante, mientras que solo un 36,7% de las mujeres coincide.

En cuanto a la satisfacción con la vida sexual, un 62,2% de los chilenos se declara satisfecho o muy satisfecho, un 26,2% medianamente satisfecho y un 11,6% insatisfecho o muy insatisfecho. Pese a informar menor actividad, las mujeres reportan mayores niveles de satisfacción que los hombres, con un 66,5% frente al 58,2% de ellos.

