Estudio muestra coincidencias y contrastes entre propuestas de Kast y Jara con las demandas de la niñez chilena

Una comparativa de la Fundación Momento Ciudadano muestra cómo los programas de los candidatos recogen, con énfasis distintos, las principales preocupaciones de más de 1300 niños, niñas y adolescentes del país.

Un análisis de la Fundación Momento Ciudadano desmenuza cómo los programas de Jeannette Jara y José Antonio Kast recogen las principales demandas de la niñez chilena. El estudio, que sistematizó las opiniones de más de 1.300 niños de todas las regiones, muestra que el programa de Jara tiene alta sintonía en temas de derechos, equidad y protección social, mientras que las propuestas de Kast se alinean con las preocupaciones infantiles sobre seguridad, convivencia escolar y uso de espacios públicos. Este ejercicio busca no solo incentivar el voto informado, sino también instar a que el próximo gobierno incorpore seriamente estas voces.

Contrastes y consensos en una agenda diversa

En temas de inclusión y no discriminación, las propuestas toman rumbos distintos. Jara enfatiza la promoción de derechos humanos, perspectiva de género y una reforma a la ley antidiscriminación. Kast, por su parte, centra sus medidas en ampliar las residencias para mujeres víctimas de violencia de género.

Frente a la demanda de mayor accesibilidad para personas con discapacidad, Jara propone crear salas de rehabilitación infantil e impulsar la lengua de señas, mientras Kast apuesta por reforzar la infraestructura de accesibilidad comunal y fortalecer el Plan de Integración Escolar.

El área de seguridad y espacio público evidencia otro contraste. Ante el llamado de los niños a tener más lugares seguros para jugar, Jara propone una red nacional de plazas comunitarias y un plan policial para recuperar 100 barrios.

Kast planea un plan nacional de inversiones culturales para activar infraestructura recreativa segura y busca incrementar el gasto en fuerzas de orden público. En salud, las diferencias persisten: Jara plantea plazos máximos de espera y un sistema de entrega de medicamentos a domicilio; Kast propone declarar emergencia sanitaria y expandir la telemedicina.

Un sorprendente punto de unión frente al cuidado infantil

Sin embargo, el estudio destaca un consenso programático notable en respuesta a la dificultad que los niños ven en las familias que trabajan largas horas. Ambos candidatos se comprometen a implementar una sala cuna universal y a promover permisos parentales compartidos, mostrando una coincidencia inusual en política de cuidados.

En materia económica, las soluciones vuelven a divergir: Jara avanza hacia un ingreso vital y restringe cobros en UF, mientras Kast plantea un impuesto negativo al ingreso.

Finalmente, en medioambiente, las propuestas reflejan visiones diferentes. Jara promueve el manejo sustentable del bosque nativo y la protección de salares, mientras Kast impulsa parques urbanos de estándar mundial y planes de recuperación de suelos tras incendios.

Rodrigo Mayorga, director de la fundación, valoró que el estudio “demuestra que cuando escuchamos activamente a la niñez, sus demandas son concretas, sensatas y están lejos de ser temas menores”, instando a los comandos a utilizar este análisis para construir el futuro con las voces de quienes lo habitarán.