Estudio INE: La mitad de los chilenos ocupados percibió ingresos menores o iguales a $ 611 mil durante 2024

Un estudio del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló que la mitad de los chilenos percibió -durante 2024- ingresos mensuales menores o iguales a $611 mil.

Según la investigación, el ingreso laboral promedio de la población ocupada en el país fue de $897.019 neto mensual; mientras que el ingreso mediano -el que recibe una persona representativa de la mitad de la población- llegó a $611.162 al mes, es decir, el 50% de quienes trabajaron en el país percibieron ingresos menores o iguales a este último monto.

Por otra parte, del total de personas ocupadas, un 3,3% percibió ingresos mayores o iguales a $3.000.000.

En lo que respecta a sexo, el estudio dio cuenta de que aún existe una importante brecha de género en los ingresos.

En esa línea, se detalló que los ingresos medio y mediano de los hombres se ubicaron en $1.001.510 y $698.255; mientras que en las mujeres estos alcanzaron los $756.715 y $555.362, respectivamente.