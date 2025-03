Estudiante chileno campeón mundial de programación acompañará al presidente Boric a India: “Al principio no lo podía creer”

El joven estudiante sostuvo que al recibir la noticia pensó “que era una estafa muy elaborada”. “Luego me di cuenta de que era real y simplemente quedé impactado”.

Un estudiante chileno campeón mundial de programación fue invitado por el presidente Gabriel Boric a integrar la comitiva que lo acompañará en su viaje a India.

Se trata de Martín Andrighetti, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Católica (PUC), quien viajará en el avión presidencial junto al Mandatario y otros miembros de la delegación.

El destacado estudiante estará en la India durante el tiempo que dure la visita de Estado, entre el 30 de marzo y el 6 de abril, visitando las ciudades de Nueva Delhi, Mumbai y Bangalore.

“Pensé que era una estafa muy elaborada”

La invitación llega tras un año de logros excepcionales para Andrighetti, ya que en 2024 se convirtió en el primer latinoamericano en ganar el TCS CodeVita, la competencia de programación más grande del mundo, que se llevó a cabo justamente en India.

En una jornada de seis horas, logró superar a más de 100 mil participantes del mundo y obtener el título de “Mejor Programador del Mundo”, además de un premio de US$10 mil. En las ICPC World Finals de Egipto y Kazajistán también tuvo destacadas participaciones.

Lee también: Princesa Leonor de España llega a Punta Arenas a bordo de buque

“Recibí una llamada del Director del Ceremonial y Protocolo, quien me informó sobre la invitación. Al principio no lo podía creer, pensé que era una estafa muy elaborada, pero luego me di cuenta de que era real y simplemente quedé impactado”, contó el joven a su universidad.

Sobre sus expectativas, se mostró entusiasmado. “Siento mucha curiosidad por la naturaleza de la Gira Presidencial. Además, me gustaría aprovechar esta instancia para esparcir la palabra sobre el poder educativo de la programación competitiva, tanto en Chile como en India”, dijo.