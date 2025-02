“Pensé que iba a morir”: El estremecedor relato del joven tragado por una ballena jorobada en Magallanes

En conversación con CNN, Adrián Simancas relató los segundos de terror que vivió, durante los cuales se sintió aterrorizado y estremecido por el cetáceo, explicando que pensó que iba a morir en ese momento.

Adrián Simancas, un joven venezolano que se encontraba en el sur de Chile, vivió una experiencia que nunca olvidará.

Durante una travesía en las aguas del Estrecho de Magallanes, en Punta Arenas, fue inesperadamente engullido por una ballena jorobada.

El suceso ocurrió mientras Adrián y su padre estaban disfrutando de una actividad acuática en la región más austral del país. Lo que comenzó como una jornada tranquila se convirtió rápidamente en una pesadilla.

En entrevista exclusiva con CNN, Adrián relató lo que vivió durante esos segundos de angustia.

“Alcancé a ver colores entre azul oscuro y blanco, algo que me encierra y me hunde. En ese momento pensé que ya no podía hacer nada“, expresó el joven, quien todavía estaba procesando el impacto de lo sucedido.

La sensación de ser atrapado por la ballena lo sumergió en un estado de terror absoluto, incapaz de entender en ese momento qué era lo que realmente estaba ocurriendo.

“Pensé que iba a morir, no sabía qué era”, agregó, describiendo la confusión y el pánico que invadieron su mente mientras sentía cómo algo lo envolvía y lo hundía en las frías aguas del Estrecho de Magallanes.

La ballena, un animal que se alimenta principalmente de plancton y peces pequeños, no suele representar una amenaza para los humanos. Sin embargo, el joven no podía saberlo en ese instante. La fuerza de la ballena lo atrapó brevemente, pero rápidamente lo liberó.

“Lo único que podía pensar era que no podía hacer nada más, que mi vida estaba en manos de algo que no entendía”, comentó.

El joven describió cómo el miedo lo dominó al principio, pero también destacó la increíble rapidez con la que se dio cuenta de la magnitud del suceso. La ballena, tras su reacción inicial, permitió que el joven volviera a la superficie, donde fue rescatado por su padre.